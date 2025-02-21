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За роки війни Україну покинули близько 70 тисяч моряків

21 лютого 2025 22:33
Олександр Подолюк - редактор
Скільки українських моряків перебуває за кордоном
Корабель у Чорному морі. Фото: Новини.LIVE
Олександр Подолюк - редактор

Незважаючи на складнощі з виїздом для українських моряків ще з початку війни, багато хто все ж таки встиг покинути Україну. Сьогодні більша частина з них вже не повертається в країну, воліючи чекати свого наступного рейсу на нейтральній території. Однак і там вони стикаються з багатьма проблемами.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповіла керівниця організації "Українське обʼєднання моряків" Христина Король. 

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Виїхали з України

Сказати точну кількість українських моряків, які перебувають сьогодні за кордоном, практично неможливо. Причина проста: хтось на момент початку повномасштабної агресії перебував у рейсі і вирішив не заїжджати на територію України. Ще частина виїхали на законних підставах, отримавши дозволи. Ну а скільки скористалося послугами нелегальних перевізників, ніхто не знає. 

"Згідно зі статистикою Адміністрації судноплавства, коли моряк перетинає державний кордон через зерновий коридор або ж через звичайний кордон, він отримує також необхідний документ від Адміністрації судноплавства. Ну і за їхньою статистикою — це приблизно десь шістдесят–сімдесят тисяч українських моряків, тобто можна сказати, що приблизно половина моряків зараз знаходиться за кордоном", — зазначила керівниця організації "Українське обʼєднання моряків" Христина Король. 

Українські моряки за кордоном
Керівниця організації "Українське обʼєднання моряків" Христина Король. Фото: Новини.LIVE

Документи моряків

Моряки, залишаючись за кордоном, стикаються з досить серйозними проблемами, серед яких і продовження документів. Оформити їх заочно не вийде, тому багато хто вирішує взагалі робити документи моряка іншої держави. Щоб цього не відбувалося, сьогодні планується відкриття центру з видачі українських документів у Польщі.

"З нашого досвіду вже існує багато випадків коли українські моряки роблять в Польщі посвідчення особи моряка і згодом ми можемо мати великі ризики того, що український моряк буде отримувати польські документи. Тобто, щоб не втрачати нашу галузь — я вважаю це доцільним для впровадження. Ми будемо робити так, щоб ця розроблена постанова була прийнята Кабінетом міністрів", — наголошує Христина Король. 

Посвідчення особи моряка за кордоном
Христина Король про можливе відкриття центру в Польщі. Фото: Новини.LIVE

Проте чітких термінів, коли буде відкрито цей офіс і чи вдасться його реалізувати в період війни, поки що ніхто сказати не може. 

Раніше ми писали про те, що зараз українські моряки не можуть виїхати за кордон. Також про те, що Україна евакуйовувала наших моряків з полону. 

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