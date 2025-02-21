Сколько украинских моряков находится за границей

Корабль в Черном море. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на сложности с выездом для украинских моряков еще с начала войны, многие все же успели покинуть Украину. Сегодня большая часть из них уже не возвращается в страну, предпочитая ждать своего следующего рейса на нейтральной территории. Однако и там они сталкиваются со многими проблемами.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала руководитель организации "Украинское объединение моряков" Кристина Король.

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Выехали из Украины

Сказать точное количество украинских моряков, которые находятся сегодня за границей, практически невозможно. Причина проста: кто-то на момент начала полномасштабной агрессии находился в рейсе и решил не заезжать на территорию Украины. Еще часть выехали на законных основаниях, получив разрешения. Ну, а сколько воспользовалось услугами нелегальных перевозчиков, никто не знает.

"Согласно статистике Администрации судоходства, когда моряк пересекает государственную границу через зерновой коридор или же через обычную границу, он получает также необходимый документ от Администрации судоходства. Ну и по их статистике — это примерно где-то шестьдесят-семьдесят тысяч украинских моряков, то есть можно сказать, что примерно половина моряков сейчас находится за границей", — отметила руководитель организации "Украинское объединение моряков" Кристина Король.

Руководитель организации "Украинское объединение моряков" Кристина Король. Фото: Новини.LIVE

Документы моряков

Моряки, оставаясь за границей, сталкиваются с достаточно серьезными проблемами, среди которых и продление документов. Оформить их заочно не получится, поэтому многие решают вообще делать документы моряка другого государства. Чтобы этого не происходило, сегодня планируется открытие центра по выдаче украинских документов в Польше.

"По нашему опыту уже существует много случаев, когда украинские моряки делают в Польше удостоверение личности моряка и впоследствии мы можем иметь большие риски того, что украинский моряк будет получать польские документы. То есть, чтобы не терять нашу отрасль — я считаю это целесообразным для внедрения. Мы будем делать так, чтобы это разработанное постановление было принято Кабинетом министров", — отмечает Кристина Король.

Кристина Король о возможном открытии центра в Польше. Фото: Новини.LIVE

Однако четких сроков, когда будет открыт этот офис и удастся ли его реализовать в период войны, пока никто сказать не может.

Ранее мы писали о том, что сейчас украинские моряки не могут выехать за границу. Также о том, что Украина эвакуировала наших моряков из плена.