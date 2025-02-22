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В Одессе светофоры будут работать и в блэкауты — какие именно

22 февраля 2025 10:57
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе светофоры оснастили резервным питанием
Светофор горит зеленым. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе продолжают обновлять систему городских светофоров, обеспечивая их бесперебойным питанием. Новые системы установлены на десяти ключевых перекрестках, что защитит их от блэкаута.

Где именно появились резервные источники питания, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Какие светофоры в Одессе оснастили батареями

Коммунальное учреждение "СМЭП" продолжает модернизацию светофорных объектов Одессы, оснащая их блоками бесперебойного питания. Это позволит светофорам работать даже в случае аварийных отключений электроэнергии.

Світлофор в Одесі
Установленная батарея для бесперебойной работы светофора. Фото: ОГС

Сейчас резервные системы установлены на десяти важных перекрестках города, в частности:

  • 7-я станция Большого Фонтана
  • Артиллерийская — Среднефонтанская
  • Краснова — Адмиральский проспект
  • Космонавта Комарова — Инглези
  • Николая Плыгуна — Черноморского Казачества
  • Виталия Блажко (Пересыпский мост)
  • проспект Небесной Сотни, 4/6
  • Семьи Глодан — просп. Князя Ярослава Мудрого
  • Туристская — Святослава Рихтера
  • Витольда Малишевского (Одесская общеобразовательная школа №31).
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Рабочие СМЭП устанавливают батарею на светофоре. Фото: ОГС

Коммунальщики отмечают, что работы по модернизации продолжаются и вскоре бесперебойные блоки питания появятся на других стратегически важных объектах города. Это повысит безопасность пешеходов и водителей, минимизируя риски аварийных ситуаций во время возможных отключений света.

Напомним, сегодня утром на трассе Одессе — Рени затруднено движение в сторону Молдовы и Румынии. Также мы писали, откуда больше всего импортировали товаров через Одесскую область в прошлом месяце.

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