В Одессе светофоры оснастили резервным питанием

В Одессе светофоры будут работать и в блэкауты — какие именно
В Одессе продолжают обновлять систему городских светофоров, обеспечивая их бесперебойным питанием. Новые системы установлены на десяти ключевых перекрестках, что защитит их от блэкаута.
Где именно появились резервные источники питания, сообщили в Одесском городском совете.
Какие светофоры в Одессе оснастили батареями
Коммунальное учреждение "СМЭП" продолжает модернизацию светофорных объектов Одессы, оснащая их блоками бесперебойного питания. Это позволит светофорам работать даже в случае аварийных отключений электроэнергии.
Сейчас резервные системы установлены на десяти важных перекрестках города, в частности:
- 7-я станция Большого Фонтана
- Артиллерийская — Среднефонтанская
- Краснова — Адмиральский проспект
- Космонавта Комарова — Инглези
- Николая Плыгуна — Черноморского Казачества
- Виталия Блажко (Пересыпский мост)
- проспект Небесной Сотни, 4/6
- Семьи Глодан — просп. Князя Ярослава Мудрого
- Туристская — Святослава Рихтера
- Витольда Малишевского (Одесская общеобразовательная школа №31).
Коммунальщики отмечают, что работы по модернизации продолжаются и вскоре бесперебойные блоки питания появятся на других стратегически важных объектах города. Это повысит безопасность пешеходов и водителей, минимизируя риски аварийных ситуаций во время возможных отключений света.
Напомним, сегодня утром на трассе Одессе — Рени затруднено движение в сторону Молдовы и Румынии. Также мы писали, откуда больше всего импортировали товаров через Одесскую область в прошлом месяце.
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