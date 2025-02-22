В Одессе светофоры оснастили резервным питанием

Светофор горит зеленым. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе продолжают обновлять систему городских светофоров, обеспечивая их бесперебойным питанием. Новые системы установлены на десяти ключевых перекрестках, что защитит их от блэкаута.

Где именно появились резервные источники питания, сообщили в Одесском городском совете.

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Какие светофоры в Одессе оснастили батареями

Коммунальное учреждение "СМЭП" продолжает модернизацию светофорных объектов Одессы, оснащая их блоками бесперебойного питания. Это позволит светофорам работать даже в случае аварийных отключений электроэнергии.

Установленная батарея для бесперебойной работы светофора. Фото: ОГС

Сейчас резервные системы установлены на десяти важных перекрестках города, в частности:

7-я станция Большого Фонтана

Артиллерийская — Среднефонтанская

Краснова — Адмиральский проспект

Космонавта Комарова — Инглези

Николая Плыгуна — Черноморского Казачества

Виталия Блажко (Пересыпский мост)

проспект Небесной Сотни, 4/6

Семьи Глодан — просп. Князя Ярослава Мудрого

Туристская — Святослава Рихтера

Витольда Малишевского (Одесская общеобразовательная школа №31).

Рабочие СМЭП устанавливают батарею на светофоре. Фото: ОГС

Коммунальщики отмечают, что работы по модернизации продолжаются и вскоре бесперебойные блоки питания появятся на других стратегически важных объектах города. Это повысит безопасность пешеходов и водителей, минимизируя риски аварийных ситуаций во время возможных отключений света.

Напомним, сегодня утром на трассе Одессе — Рени затруднено движение в сторону Молдовы и Румынии. Также мы писали, откуда больше всего импортировали товаров через Одесскую область в прошлом месяце.