Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Туреччина лідирує серед імпортерів через Одеську митницю arrow

Туреччина лідирує серед імпортерів через Одеську митницю

22 лютого 2025 09:52
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Імпорт через Одеську митницю: Туреччина — лідер минулого місяця
Жінка обирає одяг на ринку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Минулого місяця чверть імпортних товарів, оформлених в зоні діяльності Одеської митниці, надійшла з Туреччини. Водночас серед основних постачальників також опинилися Австралія, Грузія та Єгипет.

Які товари найчастіше ввозять в Україну та як змінюється структура імпорту, повідомили в Одеській митниці

Читайте також:
Туреччина лідирує серед імпортерів через Одеську митницю - фото 1
Повідомлення Одеської митниці. Фото: скриншот

Імпорт через Одеську область

Згідно з їхніми даними, в січні 2025 року найбільше імпортних товарів було ввезено з Туреччини — 25% від загального обсягу оформлених вантажів. Також у першій четвірці основних торгівельних партнерів опинилися Австралія (14%), Грузія (10%) та Єгипет (10%).

До десятки ключових країн-імпортерів також увійшли Китай (7%), Болгарія (7%), Азербайджан (6%), Румунія (3%), Марокко (3%) та Казахстан (3%).

Туреччина лідирує серед імпортерів через Одеську митницю - фото 2
Обсяги імпорту через Одеську область. Фото: Одеська митниця

Що найчастіше ввозили через Одеську область

Щодо товарної структури імпорту, лідерами за обсягами ввезення стали добрива (24%), вироби зі сталі (12%), сіль (8%), електрогенераторні установки (6%), цитрусові та банани (5%), вугілля кам’яне (5%), автомобілі (5%), пластмаси (4%), самохідні судна (4%) та рис (2%).

Експерти зазначають, що активний імпорт добрив пояснюється підготовкою до посівної кампанії, а зростання постачання сталі — наслідок інфраструктурних проєктів. Водночас стабільний потік цитрусових, бананів та рису відображає традиційний попит на ці продукти серед українських споживачів.

Нагадаємо, до кінця 2025 року в Болградському районі планують відремонтувати дорогу на ділянці Буджак — Іванчанка — Надрічне. Також ми писали, як аграріям Одеської області отримати бронювання від мобілізації.

Одеса товари Одеська область Новини Одеси імпорт митниця
Реклама
Реклама
Реклама