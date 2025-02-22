Імпорт через Одеську митницю: Туреччина — лідер минулого місяця

Жінка обирає одяг на ринку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Минулого місяця чверть імпортних товарів, оформлених в зоні діяльності Одеської митниці, надійшла з Туреччини. Водночас серед основних постачальників також опинилися Австралія, Грузія та Єгипет.

Які товари найчастіше ввозять в Україну та як змінюється структура імпорту, повідомили в Одеській митниці.

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Імпорт через Одеську область

Згідно з їхніми даними, в січні 2025 року найбільше імпортних товарів було ввезено з Туреччини — 25% від загального обсягу оформлених вантажів. Також у першій четвірці основних торгівельних партнерів опинилися Австралія (14%), Грузія (10%) та Єгипет (10%).

До десятки ключових країн-імпортерів також увійшли Китай (7%), Болгарія (7%), Азербайджан (6%), Румунія (3%), Марокко (3%) та Казахстан (3%).

Обсяги імпорту через Одеську область. Фото: Одеська митниця

Що найчастіше ввозили через Одеську область

Щодо товарної структури імпорту, лідерами за обсягами ввезення стали добрива (24%), вироби зі сталі (12%), сіль (8%), електрогенераторні установки (6%), цитрусові та банани (5%), вугілля кам’яне (5%), автомобілі (5%), пластмаси (4%), самохідні судна (4%) та рис (2%).

Експерти зазначають, що активний імпорт добрив пояснюється підготовкою до посівної кампанії, а зростання постачання сталі — наслідок інфраструктурних проєктів. Водночас стабільний потік цитрусових, бананів та рису відображає традиційний попит на ці продукти серед українських споживачів.

Нагадаємо, до кінця 2025 року в Болградському районі планують відремонтувати дорогу на ділянці Буджак — Іванчанка — Надрічне. Також ми писали, як аграріям Одеської області отримати бронювання від мобілізації.