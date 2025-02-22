Импорт через Одесскую таможню: Турция — лидер прошлого месяца

Женщина выбирает одежду на рынке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В прошлом месяце четверть импортных товаров, оформленных в зоне деятельности Одесской таможни, поступила из Турции. В то же время среди основных поставщиков также оказались Австралия, Грузия и Египет.

Какие товары чаще всего ввозят в Украину и как меняется структура импорта, сообщили в Одесской таможне.

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Импорт через Одесскую область

Согласно их данным, в январе 2025 года больше всего импортных товаров было ввезено из Турции — 25% от общего объема оформленных грузов. Также в первой четверке основных торговых партнеров оказались Австралия (14%), Грузия (10%) и Египет (10%).

В десятку ключевых стран-импортеров также вошли Китай (7%), Болгария (7%), Азербайджан (6%), Румыния (3%), Марокко (3%) и Казахстан (3%).

Объемы импорта через Одесскую область. Фото: Одесская таможня

Что чаще всего ввозили через Одесскую область

Что касается товарной структуры импорта, лидерами по объемам ввоза стали удобрения (24%), изделия из стали (12%), соль (8%), электрогенераторные установки (6%), цитрусовые и бананы (5%), уголь каменный (5%), автомобили (5%), пластмассы (4%), самоходные суда (4%) и рис (2%).

Эксперты отмечают, что активный импорт удобрений объясняется подготовкой к посевной кампании, а рост поставок стали — следствие инфраструктурных проектов. В то же время стабильный поток цитрусовых, бананов и риса отражает традиционный спрос на эти продукты среди украинских потребителей.

Напомним, до конца 2025 года в Болградском районе планируют отремонтировать дорогу на участке Буджак — Иванчанка — Надречное. Также мы писали, как аграриям Одесской области получить бронирование от мобилизации.