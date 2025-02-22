Графики света на воскресенье в Одессе и области

Здание в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры россиянами и сильные морозы, которые накрыли всю страну, ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной. Завтра, 23 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Одессе светофоры запитали от альтернативных источников, таким образом они будут работать и в блэкауты. Также мы писали, что завтра в Одессе ожидается морозная температура.