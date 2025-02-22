Графики света на воскресенье в Одессе и области

Графики света в Одессе — будет ли электроэнергия завтра
Несмотря на постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры россиянами и сильные морозы, которые накрыли всю страну, ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной. Завтра, 23 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, в Одессе светофоры запитали от альтернативных источников, таким образом они будут работать и в блэкауты. Также мы писали, что завтра в Одессе ожидается морозная температура.
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