Графіки світла на Великдень в Одесі та області

Графіки світла в Одесі — чи буде електропостачання на Великдень
Українські енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше забезпечити надійне постачання електроенергії в усі регіони після російських атак. Попри це, у неділю, 20 квітня, в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми писали, як працюватиме пошта та інші установи на Великодні свята в Одесі. Також повідомляли, що в Одесі біля житлового будинку виявили небезпечну речовину, схожу на ртуть.
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