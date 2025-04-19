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Графіки світла в Одесі — чи буде електропостачання на Великдень

19 квітня 2025 20:46
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки світла на Великдень в Одесі та області
Будинок без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Українські енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше забезпечити надійне постачання електроенергії в усі регіони після російських атак. Попри це, у неділю, 20 квітня, в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, як працюватиме пошта та інші установи на Великодні свята в Одесі. Також повідомляли, що в Одесі біля житлового будинку виявили небезпечну речовину, схожу на ртуть

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