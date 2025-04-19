Графики света на Пасху в Одессе и области

Дом без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинские энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее обеспечить надежные поставки электроэнергии во все регионы после российских атак. Несмотря на это, в воскресенье, 20 апреля, в Одессе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для населения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во избежание перегрузок системы.

Как узнать время возобновления подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, как будет работать почта и другие учреждения на Пасхальные праздники в Одессе. Также сообщали, что в Одессе возле жилого дома обнаружили опасное вещество, похожее на ртуть.