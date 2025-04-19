Ртуть на вулиці в Одесі — рятувальники зібрали небезпечну речовину

Спеціалісти працюють на місці розливу ртуті. Фото: ДСНС

В Одесі біля житлового будинку виявили небезпечну речовину, схожу на ртуть. Мешканці одразу викликали рятувальників. На місце прибули фахівці групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Про це у суботу, 19 квітня, повідомили в Головному управління ДСНС в Одеській області.

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Ртуть біля будинку в Одесі

За інформацією рятувальників, інцидент стався вчора вранці на вулиці Картамишевській у Хаджибейському районі Одеси. Мешканці одного з будинків помітили підозрілу сріблясту речовину просто біля під’їзду та негайно звернулися до екстрених служб.

На виклик виїхало відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС. Територію оперативно огородили, щоб запобігти контакту людей із небезпечною речовиною.

Скільки ртуті зібрали

Фахівці провели необхідні заміри і підтвердили, що на відкритій ділянці справді розлита ртуть. Усього було зібрано 50 грамів цієї отруйної речовини. Зараз вона передана на утилізацію згідно з встановленими нормами.

Рятувальники обробляють асфальт після виявлення ртуті. Фото: ДСНС

Причини появи ртуті на вулиці наразі невідомі. Ведеться перевірка, чи могла це бути необережність або умисне розлиття.

Нагадаємо, в Одесі горіла квартира на 14 поверсі 18-поверхового житлового будинку. Також ми писали, що у мешканця Березівського району знайшли понад дві сотні набоїв та гранатометний постріл, які він привіз з фронту.