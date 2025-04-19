Ртуть на улице в Одессе - спасатели собрали опасное вещество

В Одессе нашли ртуть на улице возле дома — фото
В Одессе возле жилого дома обнаружили опасное вещество, похожее на ртуть. Жители сразу вызвали спасателей. На место прибыли специалисты группы радиационной, химической и биологической защиты.
Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Ртуть возле дома в Одессе
По информации спасателей, инцидент произошел вчера утром на улице Картамышевской в Хаджибейском районе Одессы. Жители одного из домов заметили подозрительное серебристое вещество прямо у подъезда и немедленно обратились в экстренные службы.
На вызов выехало отделение радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС. Территорию оперативно оградили, чтобы предотвратить контакт людей с опасным веществом.
Сколько ртути собрали
Специалисты провели необходимые замеры и подтвердили, что на открытом участке действительно разлита ртуть. Всего было собрано 50 граммов этого ядовитого вещества. Сейчас оно передано на утилизацию согласно установленным нормам.
Причины появления ртути на улице пока неизвестны. Ведется проверка, могла ли это быть неосторожность или умышленное разлитие.
Напомним, в Одессе горела квартира на 14 этаже 18-этажного жилого дома. Также мы писали, что у жителя Березовского района нашли более двухсот патронов и гранатометный выстрел, которые он привез с фронта.
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