Ртуть на улице в Одессе - спасатели собрали опасное вещество

Специалисты работают на месте разлива ртути. Фото: ГСЧС

В Одессе возле жилого дома обнаружили опасное вещество, похожее на ртуть. Жители сразу вызвали спасателей. На место прибыли специалисты группы радиационной, химической и биологической защиты.

Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Ртуть возле дома в Одессе

По информации спасателей, инцидент произошел вчера утром на улице Картамышевской в Хаджибейском районе Одессы. Жители одного из домов заметили подозрительное серебристое вещество прямо у подъезда и немедленно обратились в экстренные службы.

На вызов выехало отделение радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС. Территорию оперативно оградили, чтобы предотвратить контакт людей с опасным веществом.

Сколько ртути собрали

Специалисты провели необходимые замеры и подтвердили, что на открытом участке действительно разлита ртуть. Всего было собрано 50 граммов этого ядовитого вещества. Сейчас оно передано на утилизацию согласно установленным нормам.

Спасатели обрабатывают асфальт после обнаружения ртути. Фото: ГСЧС

Причины появления ртути на улице пока неизвестны. Ведется проверка, могла ли это быть неосторожность или умышленное разлитие.

Напомним, в Одессе горела квартира на 14 этаже 18-этажного жилого дома. Также мы писали, что у жителя Березовского района нашли более двухсот патронов и гранатометный выстрел, которые он привез с фронта.