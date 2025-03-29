Відключення світла в Одесі 30 березня: що відомо

Будинки без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація в енергосистемі України досі залишається складною через постійні обстріли з боку РФ. Проте на 30 березня мешканцям Одеси поки не прогнозують погодинних відключень електроенергії для населення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Як уникнути перевантаження електромереж

Енергетики закликають економити електроенергію, оскільки ситуація може змінитися. Щоб уникнути перевантажень мережі і подальших відключень, мешканцям рекомендують:

не вмикати одночасно потужні електроприлади

користуватися енергоощадними лампами

за можливості зменшити використання електрообігрівачів.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у квітні в Одесі працюватимуть автобуси, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю. Також одеситам у ніч із 29 на 30 березня потрібно перевести годинники на одну годину вперед.