Отключение света в Одессе 30 марта: что известно

Графики света в Одессе — будут ли отключения завтра
Ситуация в энергосистеме Украины до сих пор остается сложной из-за постоянных обстрелов со стороны РФ. Однако на 30 марта жителям Одессы пока не прогнозируют почасовых отключений электроэнергии для населения.
Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.
Как избежать перегрузки электросетей
Энергетики призывают экономить электроэнергию, поскольку ситуация может измениться. Чтобы избежать перегрузок сети и дальнейших отключений, жителям рекомендуют:
- не включать одновременно мощные электроприборы
- пользоваться энергосберегающими лампами
- по возможности уменьшить использование электрообогревателей.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время возобновления подачи света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, в апреле в Одессе будут работать автобусы, приспособленные для перевозки лиц с инвалидностью. Также одесситам в ночь с 29 на 30 марта нужно перевести часы на один час вперед.
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