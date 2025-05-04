Графіки відключення світла на понеділок в Одесі та області

Будинок без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

По всій Україні тривають відновлювальні роботи після ударів по енергетичній інфраструктурі. Спеціалісти оперативно ліквідовують наслідки обстрілів. Попри це, у понеділок, 5 травня, в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповідав, що більшість українців відповідально ставляться до оплати комунальних послуг. Також ми писали, що одеські тепловики розпочали роботи з підготування тепломереж до наступного опалювального сезону.