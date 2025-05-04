Графики отключения света на понедельник в Одессе и области

Дом без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

По всей Украине продолжаются восстановительные работы после ударов по энергетической инфраструктуре. Специалисты оперативно ликвидируют последствия обстрелов. Несмотря на это, в понедельник, 5 мая, в Одессе и области пока не предвидят почасовых отключений электроэнергии.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказывал, что большинство украинцев ответственно относятся к оплате коммунальных услуг. Также мы писали, что одесские тепловики начали работы по подготовке теплосетей к следующему отопительному сезону.