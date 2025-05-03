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Відключення світла — чи будуть вводити в Одесі завтра графіки

3 травня 2025 20:43
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключення світла на неділю в Одесі та області
Будинок без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Енергетики продовжують лагодити об'єкти, пошкоджені внаслідок російських атак. Відновлювальні роботи тривають у різних областях. Проте у неділю, 4 травня, в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, одеські тепловики розпочали роботи з підготування тепломереж до наступного опалювального сезону. Також ми писали, що деякі містяни залишились сьогодні без світла та води

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