Графіки відключення світла на неділю в Одесі та області

Відключення світла — чи будуть вводити в Одесі завтра графіки
Енергетики продовжують лагодити об'єкти, пошкоджені внаслідок російських атак. Відновлювальні роботи тривають у різних областях. Проте у неділю, 4 травня, в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, одеські тепловики розпочали роботи з підготування тепломереж до наступного опалювального сезону. Також ми писали, що деякі містяни залишились сьогодні без світла та води.
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