Графіки світла на 16 лютого в Одесі та області

Будівля в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри холодну погоду, яка тримається уже другий тиждень, та обстріли енергетичної інфраструктури росіянами, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. У неділю, 16 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Одеська область увійшла до трійки регіонів, де ОСББ найчастіше звертаються до суду. Також ми писали, що експерти ЮНЕСКО прибули до Одеси для оцінки пошкоджень будівель в центрі після російського удару.