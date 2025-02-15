Графики света на 16 февраля в Одессе и области

Графики света в Одессе — чего ожидать завтра
Несмотря на холодную погоду, которая держится уже вторую неделю, и обстрелы энергетической инфраструктуры россиянами, ситуация в энергосистеме остается стабильной. В воскресенье, 16 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время подачи света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, Одесская область вошла в тройку регионов, где ОСМД чаще всего обращаются в суд. Также мы писали, что эксперты ЮНЕСКО прибыли в Одессу для оценки повреждений зданий в центре после российского удара.
Читайте Новини.LIVE!