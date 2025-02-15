Графики света на 16 февраля в Одессе и области

Здание в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на холодную погоду, которая держится уже вторую неделю, и обстрелы энергетической инфраструктуры россиянами, ситуация в энергосистеме остается стабильной. В воскресенье, 16 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Одесская область вошла в тройку регионов, где ОСМД чаще всего обращаются в суд. Также мы писали, что эксперты ЮНЕСКО прибыли в Одессу для оценки повреждений зданий в центре после российского удара.