Ситуація зі світлом в Одесі: 16 червня

Графіки світла в Одесі — яка ситуація буде в понеділок
Попри наслідки російських ударів по енергетиці, в Одесі та області 16 червня обійдеться без погодинних відключень. Енергетики працюють над відновленням інфраструктури, а графіки залишаються неактивними. Проте ситуація може змінитися, і важливо стежити за оновленнями.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, експерт попередив про блекаути в Одесі цього літа. Також ми писали, що сьогодні багато абонентів в центрі Одеси залишились без води.
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