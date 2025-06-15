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Головна Одеса Графіки світла в Одесі — яка ситуація буде в понеділок

Графіки світла в Одесі — яка ситуація буде в понеділок

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 20:08
Ситуація зі світлом в Одесі: 16 червня
Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Де дізнатися графіки Як дізнатися час відновлення електроенергії

Попри наслідки російських ударів по енергетиці, в Одесі та області 16 червня обійдеться без погодинних відключень. Енергетики працюють над відновленням інфраструктури, а графіки залишаються неактивними. Проте ситуація може змінитися, і важливо стежити за оновленнями.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, експерт попередив про блекаути в Одесі цього літа. Також ми писали, що сьогодні багато абонентів в центрі Одеси залишились без води.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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