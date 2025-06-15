Ситуация со светом в Одессе: 16 июня

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на последствия российских ударов по энергетике, в Одессе и области 16 июня обойдется без почасовых отключений. Энергетики работают над восстановлением инфраструктуры, а графики остаются неактивными. Однако ситуация может измениться, и важно следить за обновлениями.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, эксперт предупредил о блэкаутах в Одессе этим летом. Также мы писали, что сегодня многие абоненты в центре Одессы остались без воды.