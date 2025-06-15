Відключення води в Одесі 15 червня — адреси та час

Частина центру Одеси залишалась без води — яка причина
У неділю, 15 червня, в центрі Одеси обмежили водопостачання. Причина — ремонтні роботи на водопровідних мережах. Постачання води планують відновити після 15:00.
Про це у неділю, 15 червня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Адреси, де проводяться роботи:
- вул. Грецька (частково)
- вул. Канатна, 34-38
- Карантинний узвіз
- вул. Єврейська, 1-15
- вул. Вадима Корженка, 2-11
- вул. Італійська, 31-35
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, на Одещині пожежа знищила рідкісні рослини, загинули птахи, комахи й інші мешканці екосистеми. Також ми писали, що нетверезий водій в'їхав у дерево у Куяльницькій громаді, є загиблі.
Читайте Новини.LIVE!