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Головна Одеса Частина центру Одеси залишалась без води — яка причина

Частина центру Одеси залишалась без води — яка причина

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 12:26
Відключення води в Одесі 15 червня — адреси та час
Пляшка наповнюється водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Де немає води в Одесі Телефон для довідок (цілодобово) Де набрати води в Одесі

У неділю, 15 червня, в центрі Одеси обмежили водопостачання. Причина — ремонтні роботи на водопровідних мережах. Постачання води планують відновити після 15:00.

Про це у неділю, 15 червня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключення води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

Адреси, де проводяться роботи:

  • вул. Грецька (частково)
  • вул. Канатна, 34-38
  • Карантинний узвіз
  • вул. Єврейська, 1-15
  • вул. Вадима Корженка, 2-11
  • вул. Італійська, 31-35

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, на Одещині пожежа знищила рідкісні рослини, загинули птахи, комахи й інші мешканці екосистеми. Також ми писали, що нетверезий водій в'їхав у дерево у Куяльницькій громаді, є загиблі. 

Одеса аварія Одеська область вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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