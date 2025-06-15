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Главная Одесса Часть центра Одессы оставалась без воды — какая причина

Часть центра Одессы оставалась без воды — какая причина

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Дата публикации 15 июня 2025 12:26
Отключение воды в Одессе 15 июня - адреса и время
Бутылка наполняется водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Где нет воды в Одессе Телефон для справок (круглосуточно) Где набрать воды в Одессе

В воскресенье, 15 июня, в центре Одессы ограничили водоснабжение. Причина — ремонтные работы на водопроводных сетях. Поставки воды планируют возобновить после 15:00.

Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Адреса, где проводятся работы:

  • ул. Греческая (частично)
  • Канатная, 34-38
  • Карантинный спуск
  • ул. Еврейская, 1-15
  • ул. Вадима Корженко, 2-11
  • ул. Итальянская, 31-35

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Одесской области пожар уничтожил редкие растения, погибли птицы, насекомые и другие обитатели экосистемы. Также мы писали, что нетрезвый водитель въехал в дерево в Куяльницкой громаде, есть погибшие.

Одесса авария Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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