Отключение воды в Одессе 15 июня - адреса и время

Бутылка наполняется водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 15 июня, в центре Одессы ограничили водоснабжение. Причина — ремонтные работы на водопроводных сетях. Поставки воды планируют возобновить после 15:00.

Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса, где проводятся работы:

ул. Греческая (частично)

Канатная, 34-38

Карантинный спуск

ул. Еврейская, 1-15

ул. Вадима Корженко, 2-11

ул. Итальянская, 31-35

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Одесской области пожар уничтожил редкие растения, погибли птицы, насекомые и другие обитатели экосистемы. Также мы писали, что нетрезвый водитель въехал в дерево в Куяльницкой громаде, есть погибшие.