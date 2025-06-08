Відключення води в Одесі 8 червня — адреси та час

Чоловік набирає воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі через ремонтні роботи на мережах водопостачання тимчасово відключили воду на декількох вулицях. Обмеження триватимуть до 18:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт, а також упродовж дня можливі й нові відключення.



Про це у неділю, 8 червня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Адреси відключення води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

вул. Героїв Крут, 39 — води немає з 7 червня;

вул. Євгена Танцюри;

вул. Івана і Юрія Лип;

вул. Космонавтів.

Комунальники наголошують, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.

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0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не вводили графіки відключення електроенергії, проте без світла залишилися сотні містян. Також ми писали, що відсьогодні починається модернізація світлофора на перехресті вулиць Сегедської та Незалежності, можливий утруднений рух на цій ділянці.