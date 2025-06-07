Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Графіки світла в Одесі на завтра — що варто знати

Графіки світла в Одесі на завтра — що варто знати

Ua en ru
Дата публікації: 7 червня 2025 20:07
Відключення електроенергії 8 червня в Одесі — останні дані
Будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Навантаження на енергосистему України залишається критичним. Після масштабних обстрілів навесні частина об’єктів енергетичної інфраструктури досі не відновлена. Проте у неділю, 8 червня, мешканці Одеси та області можуть не хвилюватися — графіки погодинних відключень світла наразі не заплановані. 

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Одеська область стала другою в Україні за обсягом фінансової підтримки армії — одразу після Києва. Також ми писали, що в Одесі стартують роботи з модернізації світлофорів на перехресті вулиць Армійської (Незалежності) та Сегедської.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /