Відключення електроенергії 8 червня в Одесі — останні дані

Будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Навантаження на енергосистему України залишається критичним. Після масштабних обстрілів навесні частина об’єктів енергетичної інфраструктури досі не відновлена. Проте у неділю, 8 червня, мешканці Одеси та області можуть не хвилюватися — графіки погодинних відключень світла наразі не заплановані.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Одеська область стала другою в Україні за обсягом фінансової підтримки армії — одразу після Києва. Також ми писали, що в Одесі стартують роботи з модернізації світлофорів на перехресті вулиць Армійської (Незалежності) та Сегедської.