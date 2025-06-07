Отключение электроэнергии 8 июня в Одессе - последние данные

Дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Нагрузка на энергосистему Украины остается критической. После масштабных обстрелов весной часть объектов энергетической инфраструктуры до сих пор не восстановлена. Однако в воскресенье, 8 июня, жители Одессы и области могут не волноваться — графики почасовых отключений света пока не запланированы.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Одесская область стала второй в Украине по объему финансовой поддержки армии — сразу после Киева. Также мы писали, что в Одессе стартуют работы по модернизации светофоров на перекрестке улиц Армейской (Независимости) и Сегедской.