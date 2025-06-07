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В Одесі вимкнуть світлофор на жвавому перехресті — де саме

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Дата публікації: 7 червня 2025 15:56
Модернізація світлофорів в Одесі — який об'єкт вимкнуть найближчим часом
Ремонт світлофора в Одесі. Фото: ОМР

В Одесі стартують роботи з модернізації світлофорів на перехресті вулиць Армійської (Незалежності) та Сегедської. Через це рух транспорту тут може ускладнитися. Водіям і пішоходам радять бути особливо уважними та за можливості об’їжджати цю ділянку.

Про це повідомили в Одеській міській раді

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Перехрестя, на якому вимкнуть світлофор. Фото: ОМР

В Одесі не працюватиме світлофор на перехресті

Модернізація світлофорного об’єкта на перехресті вулиці Незалежності (колишня Армійська) та Сегедської почнеться завтра, 8 червня. Роботи виконує комунальна установа "СМЕП", яка обіцяє завершити все протягом одного тижня.

Під час оновлення світлофор може періодично не працювати. Через це на перехресті можливі затори, хаотичний рух транспорту і підвищений ризик аварій. Особливо небезпечно буде у години пік.

У "СМЕПі" закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними. Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут і за можливості об’їжджати цю частину міста. Пішоходам — переходити дорогу обережно, навіть якщо світлофор працює, адже через роботи можливі перебої в його налаштуваннях.

В Одесі вимкнуть світлофор на жвавому перехресті — де саме - фото 2
Фахівці ремонтують світлофорний об'єкт. Фото: ОМР

Зазначимо, світлофори модернізують, щоб зробити цей перехід більш безпечним та сучасним. Після завершення оновлення обіцяють покращити видимість сигналів і синхронізувати роботу з іншими об'єктами поблизу.

Нагадаємо, Одеська область стала другою в Україні за обсягом фінансової підтримки армії — одразу після Києва. Також ми писали, що одесити, чиї квартири постраждали внаслідок російського удару дрона в ніч проти 1 травня, з понеділка повертаються до своїх осель

Одеса ремонт дороги авто маршрутки Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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