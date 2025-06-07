Модернизация светофоров в Одессе - какой объект отключат в ближайшее время

Ремонт светофора в Одессе. Фото: ОГС

В Одессе стартуют работы по модернизации светофоров на перекрестке улиц Армейской (Независимости) и Сегедской. Из-за этого движение транспорта здесь может усложниться. Водителям и пешеходам советуют быть особенно внимательными и по возможности объезжать этот участок.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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В Одессе не будет работать светофор на перекрестке

Модернизация светофорного объекта на перекрестке улицы Независимости (бывшая Армейская) и Сегедской начнется завтра, 8 июня. Работы выполняет коммунальное учреждение "СМЕП", которое обещает завершить все в течение одной недели.

Во время обновления светофор может периодически не работать. Из-за этого на перекрестке возможны пробки, хаотичное движение транспорта и повышенный риск аварий. Особенно опасно будет в часы пик.

В "СМЭПе" призывают всех участников дорожного движения быть максимально внимательными. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности объезжать эту часть города. Пешеходам - переходить дорогу осторожно, даже если светофор работает, ведь из-за работ возможны перебои в его настройках.

Специалисты ремонтируют светофорный объект. Фото: ОГС

Отметим, светофоры модернизируют, чтобы сделать этот переход более безопасным и современным. После завершения обновления обещают улучшить видимость сигналов и синхронизировать работу с другими объектами поблизости.

Напомним, Одесская область стала второй в Украине по объему финансовой поддержки армии — сразу после Киева. Также мы писали, что одесситы, чьи квартиры пострадали в результате российского удара дрона в ночь на 1 мая, с понедельника возвращаются в свои дома.