Допомога військовим в Одеській області

Військові збивають дрони. Фото ілюстративне: Генштаб

Одеська область стала другою в Україні за обсягом фінансової підтримки армії — одразу після Києва. В регіоні також ухвалили програму разової допомоги військовим угруповання "Таврія" та їхнім родинам. Гроші підуть на психологічне відновлення.

Про це під час сесії облради повідомив заступник голови ОВА Олександр Харлов.

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Допомога військовим

Військовослужбовці оперативного угруповання "Таврія" та їхні родини, зареєстровані в Одеській області, зможуть отримати разову грошову допомогу. Її розмір — від 13 до 25 тисяч гривень, залежно від складу сім’ї. Ці кошти спрямовані на психологічну реабілітацію після участі в бойових діях.

Рішення ухвалили на сесії Одеської обласної ради на підставі звернення бригадного генерала Михайла Сидоренка, командувача угруповання "Таврія". Ініціативу підтримав очільник ОВА Олег Кіпер.

Заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов зазначив, що регіон стабільно входить до лідерів за обсягом допомоги обороні.

"Ми не ділимо захисників на категорії. Всі, хто служить у силах безпеки та оборони, отримують нашу підтримку", — наголосив Харлов.

Нагадаємо, у Молдові готуються збивати дрони, що летять з Росії через Україну. Також ми писали, що стало відомо, кого в Одесі затримали за підозрою у продажі фальшивих довідок для уникнення мобілізації.