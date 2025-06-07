В Одесі лікар за хабар виписував ухилянтам "білі квитки" — хто саме

Затримання посадовця, який допомагав ухилянтам. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі затримали виконувача обов’язків директора комунальної лікарні №5, його підозрюють у продажі фальшивих довідок для уникнення мобілізації. За хабар він обіцяв допомогти призовнику оформити фіктивний діагноз.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Реклама

Читайте також:

Допис прокуратури. Фото: скриншот

В Одесі лікар допомагав уникнути мобілізації

Як повідомляє прокуратура, підозрюваний, який тимчасово виконує обов’язки директора лікарні, запропонував громадянину оформити фіктивне стаціонарне лікування та поставити потрібний діагноз. Це дозволило б призовнику отримати статус непридатного до військової служби.

За свої "послуги" посадовець вимагав 3000 доларів США. Його затримали під час отримання першої частини суми. Зараз він перебуває під вартою, але має можливість вийти під заставу. Також вирішується питання щодо його відсторонення від посади.

Затримання в лікарні. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі лікар за хабар виписував фальшиві діагнози. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зазначимо, що прокуратура не повідомила ні ім'я затриманого, ні лікарню, де працює підозрюваний. Натомість місцеві Telegram-канали пишуть, що підозрюваний директор комунальної лікарні №5 Данило Цапенко.

Затриманий за хабар лікар. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, у військового на Одещині знайшли підроблені водійські права. Також ми писали, що протягом 2024 року з Одеського регіону надійшло 101 звернення за фактами незаконної мобілізації.