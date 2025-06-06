На Одещині за 2024 рік зафіксували 101 звернення щодо незаконної мобілізації ТЦК - омбудсмен Попова

ТЦК працюють. Фото ілюстративне: Центр журналістських розслідувань

На Одещині продовжують фіксуватися масові порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Чисельні звернення надходять навіть від інвалідів та студентів регіону.

Про це на сесії Одеської облради заявила регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Марія Попова.

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Незаконна мобілізація

За словами омбудсмена Марії Попової, протягом 2024 року з Одеського регіону надійшло 101 звернення за фактами незаконної мобілізації. Скарги поступали від студентів, людей з інвалідністю та тих, хто доглядає хворих родичів. Правозахисниця також зауважила, що ретельно слідкує за усіма інцидентами, про який повідомляють ЗМІ.

"Кожне звернення перебуває на постійному контролі. Ми не лише реагуємо на заяви громадян, а й відстежуємо інформацію у соціальних мережах та ЗМІ. Жоден випадок не залишається поза увагою", — запевнила Марія Попова.

Марія попова додала, що у деяких випадках, їй доводилося буквально "витягувати вручну" людей з відділків ТЦК та СП.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка група інвалідності звільняє від мобілізації. А також про випадок, коли працівники ТЦК зламали хлопцю клучицю та не надали медичну допомогу.