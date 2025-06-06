В Одесской области за 2024 год зафиксировали 101 обращение о незаконной мобилизации ТЦК - омбудсмен Попова

ТЦК работают. Фото иллюстративное: Центр журналистских расследований

В Одесской области продолжают фиксироваться массовые нарушения прав человека во время мобилизационных мероприятий. Многочисленные обращения поступают даже от инвалидов и студентов региона.

Об этом на сессии Одесского облсовета заявила региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Мария Попова.

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Незаконная мобилизация

По словам омбудсмена Марии Поповой, в течение 2024 года из Одесского региона поступило 101 обращение по фактам незаконной мобилизации. Жалобы поступали от студентов, людей с инвалидностью и тех, кто ухаживает за больными родственниками. Правозащитница также отметила, что тщательно следит за всеми инцидентами, о которых сообщают СМИ.

"Каждое обращение находится на постоянном контроле. Мы не только реагируем на заявления граждан, но и отслеживаем информацию в социальных сетях и СМИ. Ни один случай не остается без внимания",— заверила Мария Попова.

Мария Попова добавила, что в некоторых случаях, ей приходилось буквально "вытаскивать вручную" людей из отделений ТЦК и СП.

Напомним, недавно мы писали о том, какая группа инвалидности освобождает от мобилизации. А также о случае, когда работники ТЦК сломали парню спину и не оказали медицинскую помощь.