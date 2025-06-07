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Стало известно, кто в Одессе помогал уклонистам с документами

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Дата публикации 7 июня 2025 12:47
В Одессе врач за взятку выписывал уклонистам "белые билеты" - кто именно
Задержание чиновника, который помогал уклонистам. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе задержали исполняющего обязанности директора коммунальной больницы №5, его подозревают в продаже фальшивых справок для избежания мобилизации. За взятку он обещал помочь призывнику оформить фиктивный диагноз. 

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

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Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

В Одессе врач помогал избежать мобилизации

Как сообщает прокуратура, подозреваемый, который временно исполняет обязанности директора больницы, предложил гражданину оформить фиктивное стационарное лечение и поставить нужный диагноз. Это позволило бы призывнику получить статус непригодного к военной службе.

За свои "услуги" чиновник требовал 3000 долларов США. Его задержали во время получения первой части суммы. Сейчас он находится под стражей, но имеет возможность выйти под залог. Также решается вопрос о его отстранении от должности.

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Задержание в больнице. Фото: Одесская областная прокуратура
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В Одессе врач за взятку выписывал фальшивые диагнозы. Фото: Одесская областная прокуратура

Отметим, что прокуратура не сообщила ни имя задержанного, ни больницу, где работает подозреваемый. Зато местные Telegram-каналы пишут, что подозреваемый директор коммунальной больницы №5 Даниил Цапенко.

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Задержанный за взятку врач. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, у военного в Одесской области нашли поддельные водительские права. Также мы писали, что в течение 2024 года из Одесского региона поступило 101 обращение по фактам незаконной мобилизации.

Одесса взятка Одесская область прокуратура Новости Одессы уклонисты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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