Помощь военным в Одесской области

Военные сбивают дроны. Фото иллюстративное: Генштаб

Одесская область стала второй в Украине по объему финансовой поддержки армии — сразу после Киева. В регионе также приняли программу разовой помощи военным группировки "Таврия" и их семьям. Деньги пойдут на психологическое восстановление.

Об этом во время сессии облсовета сообщил заместитель председателя ОГА Александр Харлов.

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Помощь военным

Военнослужащие оперативной группировки "Таврия" и их семьи, зарегистрированные в Одесской области, смогут получить разовую денежную помощь. Ее размер — от 13 до 25 тысяч гривен, в зависимости от состава семьи. Эти средства направлены на психологическую реабилитацию после участия в боевых действиях.

Решение приняли на сессии Одесского областного совета на основании обращения бригадного генерала Михаила Сидоренко, командующего группировкой "Таврия". Инициативу поддержал глава ОВА Олег Кипер.

Заместитель председателя Одесской ОГА Александр Харлов отметил, что регион стабильно входит в число лидеров по объему помощи обороне.

"Мы не делим защитников на категории. Все, кто служит в силах безопасности и обороны, получают нашу поддержку", — подчеркнул Харлов.

Напомним, в Молдове готовятся сбивать дроны, летящие из России через Украину. Также мы писали, что стало известно, кого в Одессе задержали по подозрению в продаже фальшивых справок для избежания мобилизации.