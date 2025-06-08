Отключение воды в Одессе 8 июня — адреса и время

Мужчина набирает воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения временно отключили воду на нескольких улицах. Ограничения продлятся до 18:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ, а также в течение дня возможны и новые отключения.



Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Адреса отключения воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

ул. Героев Крут, 39 — воды нет с 7 июня;

ул. Евгения Танцюры;

ул. Ивана и Юрия Лип;

ул. Космонавтов.

Коммунальщики отмечают, что верхние этажи многоэтажек могут получить воду позже, ведь все зависит от скорости заполнения системы.

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0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе не вводили графики отключения электроэнергии, однако без света остались сотни горожан. Также мы писали, что с сегодняшнего дня начинается модернизация светофора на перекрестке улиц Сегедской и Независимости, возможно затрудненное движение на этом участке.