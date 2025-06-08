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Сотни одесситов сегодня остались без воды — где можно набрать

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Дата публикации 8 июня 2025 11:54
Отключение воды в Одессе 8 июня — адреса и время
Мужчина набирает воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения временно отключили воду на нескольких улицах. Ограничения продлятся до 18:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ, а также в течение дня возможны и новые отключения.

Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Сотні одеситів сьогодні залишились без води — де можна набрати - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

  • ул. Героев Крут, 39 — воды нет с 7 июня;
  • ул. Евгения Танцюры;
  • ул. Ивана и Юрия Лип;
  • ул. Космонавтов.

Коммунальщики отмечают, что верхние этажи многоэтажек могут получить воду позже, ведь все зависит от скорости заполнения системы.

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Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе не вводили графики отключения электроэнергии, однако без света остались сотни горожан. Также мы писали, что с сегодняшнего дня начинается модернизация светофора на перекрестке улиц Сегедской и Независимости, возможно затрудненное движение на этом участке.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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