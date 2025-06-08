Відключення світла в Одесі 8 червня 2025

Енергетики лагодять лінії електропередач. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одесі у неділю, 8 червня, на десятках вулиць вимкнуть електроенергію через планові ремонтні роботи. Відключення проводитимуть два РЕМи: Північний та Центральний. У деяких районах світла не буде до 18:00, в інших — до 19:00.

Про це у неділю, 8 червня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот

Кому відключать світло в Одесі

Північний РЕМ (до 18:00):

вул. Бувалкіна Владислава, 71/корп.2, 71/корп.3

вул. Палія Семена, 1, 3, 125, 125/2

вул. Сахарова Академіка, 46, 48

Центральний РЕМ (до 19:00):

вул. Аеродромна, 1

вул. Ангарська, 1-9, 36, 37

вул. Аркаса

вул. Балтиморська, 20, 22

вул. Бахчева, 1-36б

вул. Братська, 1-12

вул. Героїв Зміїного

вул. Горизонтальна, 1-11, 19А, 49, 49а, 50

вул. Дальницьке, 3-17, 27а, 29, 37а, 39, 49а, 53, 63, 109-159

вул. Дунайська, 1-36

вул. Зернова, 1-30

вул. Злакова, 1-31

вул. Ізмаїльська, 1-25

вул. Курганна, 1-20

вул. Локальна, 1-15

вул. Магістральна

вул. Макова, 1-78

вул. Мигдальна, 4

вул. Леонтовича, 3-18, 29

вул. Нескучна, 1-12а

вул. Огородня, 101

вул. Озерна, 1-13

вул. Олешківська, 1-62Б

вул. Острозька, 1-63

вул. Патріотична

вул. Педагогічна, 20

вул. Петра Лещенка

вул. Північна

вул. Полунична, 20

вул. Санітарна, 1-37а

вул. Сонячна, 4

вул. В. Сосюри, 1-75

Тираспольське шосе

вул. Учнівська, 1-55Б

вул. Черкаська, 1-28

вул. Чумацька

дорога Фонтанська, 51, 51А, 51Б, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65

пров. Камʼянецький

пров. Глухівський

пров. Волинський

пров. Кременецький

пров. 1-й та 6-й Лазурний

пров. Хотинський, 12а, 19

пров. Гусака-Гусаченка

пров. 1-й Східчастий, 2-16

пров. Кінбурнський, 3-9

пров. Маковий, 2-12

пров. Північний

пров. Полуничний, 20-24а

пров. Проточний

пров. Чернівецький, 1-20а

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі та області не планують вводити графіки відключення світла. Також ми писали, що в Одесі стартують роботи з модернізації світлофорів на перехресті вулиць Армійської (Незалежності) та Сегедської.