Відключення світла в Одесі 8 червня 2025

В Одесі до вечора не буде електроенергії — список адрес
В Одесі у неділю, 8 червня, на десятках вулиць вимкнуть електроенергію через планові ремонтні роботи. Відключення проводитимуть два РЕМи: Північний та Центральний. У деяких районах світла не буде до 18:00, в інших — до 19:00.
Про це у неділю, 8 червня, повідомили в Одеській міській раді.
Кому відключать світло в Одесі
Північний РЕМ (до 18:00):
- вул. Бувалкіна Владислава, 71/корп.2, 71/корп.3
- вул. Палія Семена, 1, 3, 125, 125/2
- вул. Сахарова Академіка, 46, 48
Центральний РЕМ (до 19:00):
- вул. Аеродромна, 1
- вул. Ангарська, 1-9, 36, 37
- вул. Аркаса
- вул. Балтиморська, 20, 22
- вул. Бахчева, 1-36б
- вул. Братська, 1-12
- вул. Героїв Зміїного
- вул. Горизонтальна, 1-11, 19А, 49, 49а, 50
- вул. Дальницьке, 3-17, 27а, 29, 37а, 39, 49а, 53, 63, 109-159
- вул. Дунайська, 1-36
- вул. Зернова, 1-30
- вул. Злакова, 1-31
- вул. Ізмаїльська, 1-25
- вул. Курганна, 1-20
- вул. Локальна, 1-15
- вул. Магістральна
- вул. Макова, 1-78
- вул. Мигдальна, 4
- вул. Леонтовича, 3-18, 29
- вул. Нескучна, 1-12а
- вул. Огородня, 101
- вул. Озерна, 1-13
- вул. Олешківська, 1-62Б
- вул. Острозька, 1-63
- вул. Патріотична
- вул. Педагогічна, 20
- вул. Петра Лещенка
- вул. Північна
- вул. Полунична, 20
- вул. Санітарна, 1-37а
- вул. Сонячна, 4
- вул. В. Сосюри, 1-75
- Тираспольське шосе
- вул. Учнівська, 1-55Б
- вул. Черкаська, 1-28
- вул. Чумацька
- дорога Фонтанська, 51, 51А, 51Б, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65
- пров. Камʼянецький
- пров. Глухівський
- пров. Волинський
- пров. Кременецький
- пров. 1-й та 6-й Лазурний
- пров. Хотинський, 12а, 19
- пров. Гусака-Гусаченка
- пров. 1-й Східчастий, 2-16
- пров. Кінбурнський, 3-9
- пров. Маковий, 2-12
- пров. Північний
- пров. Полуничний, 20-24а
- пров. Проточний
- пров. Чернівецький, 1-20а
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі та області не планують вводити графіки відключення світла. Також ми писали, що в Одесі стартують роботи з модернізації світлофорів на перехресті вулиць Армійської (Незалежності) та Сегедської.
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