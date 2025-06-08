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В Одесі до вечора не буде електроенергії — список адрес

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Дата публікації: 8 червня 2025 09:54
Відключення світла в Одесі 8 червня 2025
Енергетики лагодять лінії електропередач. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одесі у неділю, 8 червня, на десятках вулиць вимкнуть електроенергію через планові ремонтні роботи. Відключення проводитимуть два РЕМи: Північний та Центральний. У деяких районах світла не буде до 18:00, в інших — до 19:00. 

Про це у неділю, 8 червня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот

Кому відключать світло в Одесі

Північний РЕМ (до 18:00):

  • вул. Бувалкіна Владислава, 71/корп.2, 71/корп.3
  • вул. Палія Семена, 1, 3, 125, 125/2
  • вул. Сахарова Академіка, 46, 48

Центральний РЕМ (до 19:00):

  • вул. Аеродромна, 1
  • вул. Ангарська, 1-9, 36, 37
  • вул. Аркаса
  • вул. Балтиморська, 20, 22
  • вул. Бахчева, 1-36б
  • вул. Братська, 1-12
  • вул. Героїв Зміїного
  • вул. Горизонтальна, 1-11, 19А, 49, 49а, 50
  • вул. Дальницьке, 3-17, 27а, 29, 37а, 39, 49а, 53, 63, 109-159
  • вул. Дунайська, 1-36
  • вул. Зернова, 1-30
  • вул. Злакова, 1-31
  • вул. Ізмаїльська, 1-25
  • вул. Курганна, 1-20
  • вул. Локальна, 1-15
  • вул. Магістральна
  • вул. Макова, 1-78
  • вул. Мигдальна, 4
  • вул. Леонтовича, 3-18, 29
  • вул. Нескучна, 1-12а
  • вул. Огородня, 101
  • вул. Озерна, 1-13
  • вул. Олешківська, 1-62Б
  • вул. Острозька, 1-63
  • вул. Патріотична
  • вул. Педагогічна, 20
  • вул. Петра Лещенка
  • вул. Північна
  • вул. Полунична, 20
  • вул. Санітарна, 1-37а
  • вул. Сонячна, 4
  • вул. В. Сосюри, 1-75
  • Тираспольське шосе
  • вул. Учнівська, 1-55Б
  • вул. Черкаська, 1-28
  • вул. Чумацька
  • дорога Фонтанська, 51, 51А, 51Б, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65
  • пров. Камʼянецький
  • пров. Глухівський
  • пров. Волинський
  • пров. Кременецький
  • пров. 1-й та 6-й Лазурний
  • пров. Хотинський, 12а, 19
  • пров. Гусака-Гусаченка
  • пров. 1-й Східчастий, 2-16
  • пров. Кінбурнський, 3-9
  • пров. Маковий, 2-12
  • пров. Північний
  • пров. Полуничний, 20-24а
  • пров. Проточний
  • пров. Чернівецький, 1-20а

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі та області не планують вводити графіки відключення світла. Також ми писали, що в Одесі стартують роботи з модернізації світлофорів на перехресті вулиць Армійської (Незалежності) та Сегедської.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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