Отключение света в Одессе 8 июня 2025 года

Энергетики чинят линии электропередач. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одессе в воскресенье, 8 июня, на десятках улиц отключат электроэнергию из-за плановых ремонтных работ. Отключения будут проводить два РЭСа: Северный и Центральный. В некоторых районах света не будет до 18:00, в других — до 19:00.

Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот

Кому отключат свет в Одессе

Северный РЭС (до 18:00):

ул. Бувалкина Владислава, 71/корп.2, 71/корп.3

ул. Палия Семена, 1, 3, 125, 125/2

ул. Сахарова Академика, 46, 48

Центральный РЭС (до 19:00):

ул. Аэродромная, 1

ул. Ангарская, 1-9, 36, 37

ул. Аркаса

Балтиморская, 20, 22

ул. Бахчева, 1-36б

ул. Братская, 1-12

ул. Героев Змеиного

ул. Горизонтальная, 1-11, 19А, 49, 49а, 50

ул. Дальницкая, 3-17, 27а, 29, 37а, 39, 49а, 53, 63, 109-159

ул. Дунайская, 1-36

ул. Зерновая, 1-30

ул. Злаковая, 1-31

Измаильская, 1-25

ул. Курганная, 1-20

Локальная, 1-15

ул. Магистральная

ул. Маковая, 1-78

ул. Миндальная, 4

ул. Леонтовича, 3-18, 29

ул. Нескучная, 1-12а

Огородная, 101

Озерная, 1-13

ул. Олешковская, 1-62Б

Острожская, 1-63

ул. Патриотическая

ул. Педагогическая, 20

ул. Петра Лещенко

ул. Северная

ул. Клубничная, 20

ул. Санитарная, 1-37а

ул. Солнечная, 4

ул. В. Сосюры, 1-75

Тираспольское шоссе

ул. Ученическая, 1-55Б

ул. Черкасская, 1-28

ул. Чумацкая

дорога Фонтанская, 51, 51А, 51Б, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65

переулок Каменецкий

переулок Глуховский

переулок Волынский

переулок Кременецкий

переулок 1-й и 6-й Лазурный

переулок Хотинский, 12а, 19

переулок Гусака-Гусаченко

переулок 1-й Восточный, 2-16

переулок Кинбурнский, 3-9

переулок Маковый, 2-12

переулок Северный

переулок Клубничный, 20-24а

переулок. Проточный

переулок Черновицкий, 1-20а

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе и области не планируют вводить графики отключения света. Также мы писали, что в Одессе стартуют работы по модернизации светофоров на перекрестке улиц Армейской (Независимости) и Сегедской.