Отключение света в Одессе 8 июня 2025 года

В Одессе до вечера не будет электроэнергии — список адресов
В Одессе в воскресенье, 8 июня, на десятках улиц отключат электроэнергию из-за плановых ремонтных работ. Отключения будут проводить два РЭСа: Северный и Центральный. В некоторых районах света не будет до 18:00, в других — до 19:00.
Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в Одесском городском совете.
Кому отключат свет в Одессе
Северный РЭС (до 18:00):
- ул. Бувалкина Владислава, 71/корп.2, 71/корп.3
- ул. Палия Семена, 1, 3, 125, 125/2
- ул. Сахарова Академика, 46, 48
Центральный РЭС (до 19:00):
- ул. Аэродромная, 1
- ул. Ангарская, 1-9, 36, 37
- ул. Аркаса
- Балтиморская, 20, 22
- ул. Бахчева, 1-36б
- ул. Братская, 1-12
- ул. Героев Змеиного
- ул. Горизонтальная, 1-11, 19А, 49, 49а, 50
- ул. Дальницкая, 3-17, 27а, 29, 37а, 39, 49а, 53, 63, 109-159
- ул. Дунайская, 1-36
- ул. Зерновая, 1-30
- ул. Злаковая, 1-31
- Измаильская, 1-25
- ул. Курганная, 1-20
- Локальная, 1-15
- ул. Магистральная
- ул. Маковая, 1-78
- ул. Миндальная, 4
- ул. Леонтовича, 3-18, 29
- ул. Нескучная, 1-12а
- Огородная, 101
- Озерная, 1-13
- ул. Олешковская, 1-62Б
- Острожская, 1-63
- ул. Патриотическая
- ул. Педагогическая, 20
- ул. Петра Лещенко
- ул. Северная
- ул. Клубничная, 20
- ул. Санитарная, 1-37а
- ул. Солнечная, 4
- ул. В. Сосюры, 1-75
- Тираспольское шоссе
- ул. Ученическая, 1-55Б
- ул. Черкасская, 1-28
- ул. Чумацкая
- дорога Фонтанская, 51, 51А, 51Б, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65
- переулок Каменецкий
- переулок Глуховский
- переулок Волынский
- переулок Кременецкий
- переулок 1-й и 6-й Лазурный
- переулок Хотинский, 12а, 19
- переулок Гусака-Гусаченко
- переулок 1-й Восточный, 2-16
- переулок Кинбурнский, 3-9
- переулок Маковый, 2-12
- переулок Северный
- переулок Клубничный, 20-24а
- переулок. Проточный
- переулок Черновицкий, 1-20а
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, сегодня в Одессе и области не планируют вводить графики отключения света. Также мы писали, что в Одессе стартуют работы по модернизации светофоров на перекрестке улиц Армейской (Независимости) и Сегедской.
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