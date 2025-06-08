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В Одессе до вечера не будет электроэнергии — список адресов

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Дата публикации 8 июня 2025 09:54
Отключение света в Одессе 8 июня 2025 года
Энергетики чинят линии электропередач. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одессе в воскресенье, 8 июня, на десятках улиц отключат электроэнергию из-за плановых ремонтных работ. Отключения будут проводить два РЭСа: Северный и Центральный. В некоторых районах света не будет до 18:00, в других — до 19:00.

Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот

Кому отключат свет в Одессе

Северный РЭС (до 18:00):

  • ул. Бувалкина Владислава, 71/корп.2, 71/корп.3
  • ул. Палия Семена, 1, 3, 125, 125/2
  • ул. Сахарова Академика, 46, 48

Центральный РЭС (до 19:00):

  • ул. Аэродромная, 1
  • ул. Ангарская, 1-9, 36, 37
  • ул. Аркаса
  • Балтиморская, 20, 22
  • ул. Бахчева, 1-36б
  • ул. Братская, 1-12
  • ул. Героев Змеиного
  • ул. Горизонтальная, 1-11, 19А, 49, 49а, 50
  • ул. Дальницкая, 3-17, 27а, 29, 37а, 39, 49а, 53, 63, 109-159
  • ул. Дунайская, 1-36
  • ул. Зерновая, 1-30
  • ул. Злаковая, 1-31
  • Измаильская, 1-25
  • ул. Курганная, 1-20
  • Локальная, 1-15
  • ул. Магистральная
  • ул. Маковая, 1-78
  • ул. Миндальная, 4
  • ул. Леонтовича, 3-18, 29
  • ул. Нескучная, 1-12а
  • Огородная, 101
  • Озерная, 1-13
  • ул. Олешковская, 1-62Б
  • Острожская, 1-63
  • ул. Патриотическая
  • ул. Педагогическая, 20
  • ул. Петра Лещенко
  • ул. Северная
  • ул. Клубничная, 20
  • ул. Санитарная, 1-37а
  • ул. Солнечная, 4
  • ул. В. Сосюры, 1-75
  • Тираспольское шоссе
  • ул. Ученическая, 1-55Б
  • ул. Черкасская, 1-28
  • ул. Чумацкая
  • дорога Фонтанская, 51, 51А, 51Б, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65
  • переулок Каменецкий
  • переулок Глуховский
  • переулок Волынский
  • переулок Кременецкий
  • переулок 1-й и 6-й Лазурный
  • переулок Хотинский, 12а, 19
  • переулок Гусака-Гусаченко
  • переулок 1-й Восточный, 2-16
  • переулок Кинбурнский, 3-9
  • переулок Маковый, 2-12
  • переулок Северный
  • переулок Клубничный, 20-24а
  • переулок. Проточный
  • переулок Черновицкий, 1-20а

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе и области не планируют вводить графики отключения света. Также мы писали, что в Одессе стартуют работы по модернизации светофоров на перекрестке улиц Армейской (Независимости) и Сегедской.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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