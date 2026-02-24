Відео
Головна Одеса Графіки світла в Одесі — який прогноз на завтра

Графіки світла в Одесі — який прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 20:32
Світло в Одесі завтра: де діятимуть графіки та чому запроваджено обмеження
Люди на нічній Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 24 лютого, обмеження споживання електроенергії охоплять усю країну, проте Одещина залишається найбільш проблемною зоною. Через значні руйнування енергетичних об'єктів ситуація в області залишається неоднорідною. У тих громадах, де пошкодження менш критичні, енергетики намагаються дотримуватися графіків, тоді як в обласному центрі часто застосовують екстрені вимкнення для запобігання системним аваріям під час пікових навантажень. Особливо напруженою є ситуація в Київському районі міста.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Читайте також:

Аварійні відключення світла

На сьогодні стан електромереж регіону не дозволяє запровадити стабільний та єдиний розклад для всіх мешканців. Хоча частина області вже перейшла на прогнозовані графіки, значна кількість населених пунктів залишається у режимі ручного керування. Енергокомпанії просять громадян максимально економити електрику та рекомендують відстежувати зміни через офіційні сайти чи чат-боти, де дані про відключення оновлюються найшвидше.

Найбільше від дефіциту енергії потерпає Одеський район та безпосередньо Київський район Одеси, де без світла наразі перебувають тисячі споживачів. Спеціалісти зазначають, що оперативна зміна схеми живлення для будинків та соціальних об’єктів неможлива через пошкодження резервних підстанцій внаслідок обстрілів. У місцях, де технічно неможливо подати напругу з мережі, критично важлива інфраструктура підтримується за допомогою генераторних установок.

Графіки відключення світла в Одесі

Одеса продовжує жити в умовах стабілізаційних відключень, які часто відхиляються від стандартних погодинних планів. Періоди відсутності напруги корегуються залежно від поточного навантаження на систему. Аварійні бригади працюють у режимі 24/7, щоб відновити обладнання, а повернення до чітких і зрозумілих графіків відбудеться лише після ліквідації основних наслідків ударів та стабілізації ситуації в мережі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що електроенергія для населення в європейських країнах коштує дуже по-різному. Різниця між найвищими та найнижчими тарифами перевищує шість разів. Скільки коштує кіловат електрики в країнах ЄС та яке місце в цьому рейтингу посідає Україна?

Також ми писали про те, що відключення світла в Одесі перестали бути завадою для роботи, адже місто швидко перетворилося на мережу автономних локацій. Місцеві підприємці закупили потужні генератори та термінали Starlink, щоб робочі процеси не зупинялися ні на хвилину. Новини.LIVE зібрали перевірені місця, де робота "кипить", попри будь-які графіки.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
