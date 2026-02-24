Світло в Одесі завтра: де діятимуть графіки та чому запроваджено обмеження

Люди на нічній Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 24 лютого, обмеження споживання електроенергії охоплять усю країну, проте Одещина залишається найбільш проблемною зоною. Через значні руйнування енергетичних об'єктів ситуація в області залишається неоднорідною. У тих громадах, де пошкодження менш критичні, енергетики намагаються дотримуватися графіків, тоді як в обласному центрі часто застосовують екстрені вимкнення для запобігання системним аваріям під час пікових навантажень. Особливо напруженою є ситуація в Київському районі міста.

На сьогодні стан електромереж регіону не дозволяє запровадити стабільний та єдиний розклад для всіх мешканців. Хоча частина області вже перейшла на прогнозовані графіки, значна кількість населених пунктів залишається у режимі ручного керування. Енергокомпанії просять громадян максимально економити електрику та рекомендують відстежувати зміни через офіційні сайти чи чат-боти, де дані про відключення оновлюються найшвидше. Найбільше від дефіциту енергії потерпає Одеський район та безпосередньо Київський район Одеси, де без світла наразі перебувають тисячі споживачів. Спеціалісти зазначають, що оперативна зміна схеми живлення для будинків та соціальних об’єктів неможлива через пошкодження резервних підстанцій внаслідок обстрілів. У місцях, де технічно неможливо подати напругу з мережі, критично важлива інфраструктура підтримується за допомогою генераторних установок.

Одеса продовжує жити в умовах стабілізаційних відключень, які часто відхиляються від стандартних погодинних планів. Періоди відсутності напруги корегуються залежно від поточного навантаження на систему. Аварійні бригади працюють у режимі 24/7, щоб відновити обладнання, а повернення до чітких і зрозумілих графіків відбудеться лише після ліквідації основних наслідків ударів та стабілізації ситуації в мережі.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

