Свет в Одессе — какой прогноз по графикам на завтра

Дата публикации 24 февраля 2026 20:32
Свет в Одессе завтра: где будут действовать графики и почему введены ограничения
Люди на ночной Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в вторник, 24 февраля, снова будут действовать ограничения потребления электроэнергии по всей стране, однако Одесская область остается наиболее проблемной зоной. Через значительные разрушения энергетических объектов ситуация в области остается неоднородной. В тех громадах, где повреждения менее критичны, энергетики пытаются придерживаться графиков, тогда как в областном центре часто применяют экстренные отключения для предотвращения системных аварий во время пиковых нагрузок. Особенно напряженной является ситуация в Киевском районе города.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Читайте также:

Аварийные отключения света

На сегодня состояние электросетей региона не позволяет ввести стабильное и единое расписание для всех жителей. Хотя часть области уже перешла на прогнозируемые графики, значительное количество населенных пунктов остается в режиме ручного управления. Энергокомпании просят граждан максимально экономить электричество и рекомендуют отслеживать изменения через официальные сайты или чат-боты, где данные об отключении обновляются быстрее.

Больше всего от дефицита энергии страдает Одесский район и непосредственно Киевский район Одессы, где без света сейчас находятся тысячи потребителей. Специалисты отмечают, что оперативное изменение схемы питания для домов и социальных объектов невозможно из-за повреждения резервных подстанций в результате обстрелов. В местах, где технически невозможно подать напряжение из сети, критически важная инфраструктура поддерживается с помощью генераторных установок.

Графики отключения света в Одессе

Одесса продолжает жить в условиях стабилизационных отключений, которые часто отклоняются от стандартных почасовых планов. Периоды отсутствия напряжения корректируются в зависимости от текущей нагрузки на систему. Аварийные бригады работают в режиме 24/7, чтобы восстановить оборудование, а возвращение к четким и понятным графикам произойдет лишь после ликвидации основных последствий ударов и стабилизации ситуации в сети.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что электроэнергия для населения в европейских странах стоит очень по-разному. Разница между самыми высокими и самыми низкими тарифами превышает шесть раз. Сколько стоит киловатт электричества в странах ЕС и какое место в этом рейтинге занимает Украина?

Также мы писали о том, что отключения света в Одессе перестали быть помехой для работы, ведь город быстро превратился в сеть автономных локаций. Местные предприниматели закупили мощные генераторы и терминалы Starlink, чтобы рабочие процессы не останавливались ни на минуту. Новини.LIVE собрали проверенные места, где работа "кипит", несмотря на любые графики.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
