Свет в Одессе завтра: где будут действовать графики и почему введены ограничения

Завтра, в вторник, 24 февраля, снова будут действовать ограничения потребления электроэнергии по всей стране, однако Одесская область остается наиболее проблемной зоной. Через значительные разрушения энергетических объектов ситуация в области остается неоднородной. В тех громадах, где повреждения менее критичны, энергетики пытаются придерживаться графиков, тогда как в областном центре часто применяют экстренные отключения для предотвращения системных аварий во время пиковых нагрузок. Особенно напряженной является ситуация в Киевском районе города.

Аварийные отключения света

На сегодня состояние электросетей региона не позволяет ввести стабильное и единое расписание для всех жителей. Хотя часть области уже перешла на прогнозируемые графики, значительное количество населенных пунктов остается в режиме ручного управления. Энергокомпании просят граждан максимально экономить электричество и рекомендуют отслеживать изменения через официальные сайты или чат-боты, где данные об отключении обновляются быстрее. Больше всего от дефицита энергии страдает Одесский район и непосредственно Киевский район Одессы, где без света сейчас находятся тысячи потребителей. Специалисты отмечают, что оперативное изменение схемы питания для домов и социальных объектов невозможно из-за повреждения резервных подстанций в результате обстрелов. В местах, где технически невозможно подать напряжение из сети, критически важная инфраструктура поддерживается с помощью генераторных установок.

Графики отключения света в Одессе

Одесса продолжает жить в условиях стабилизационных отключений, которые часто отклоняются от стандартных почасовых планов. Периоды отсутствия напряжения корректируются в зависимости от текущей нагрузки на систему. Аварийные бригады работают в режиме 24/7, чтобы восстановить оборудование, а возвращение к четким и понятным графикам произойдет лишь после ликвидации основных последствий ударов и стабилизации ситуации в сети.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

