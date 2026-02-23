Видео
Графики света в Одессе — какая ситуация будет завтра

Графики света в Одессе — какая ситуация будет завтра

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 20:23
Свет в Одессе завтра - будут ли действовать графики отключений
Ночной парк победы в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 24 февраля, лимиты потребления будут действовать по всей Украине, однако Одесская область остается в эпицентре сложностей. Из-за масштабных разрушений энергоинфраструктуры положение дел в регионе различается. Если в районах с меньшими повреждениями энергетики придерживаются плановых расписаний, то в самой Одессе часто приходится прибегать к аварийным мерам, чтобы избежать коллапса системы при пиковых нагрузках. Самая тяжелая ситуация в Киевском районе города.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Аварийные отключения света

Сейчас технические мощности сетей Одесской области еще не позволяют ввести единый и прогнозируемый график для всей области. Хотя отдельные громады уже обеспечены светом по расписанию, значительная часть региона все еще зависит от текущей ситуации в сети. Энергетики призывают людей к бережливости и советуют проверять статус своего подключения через официальные цифровые сервисы или чат-боты, где информация является наиболее актуальной.

Самой сложной остается ситуация в части Одесского района области, в частности в Киевском районе Одессы. Временно без электроснабжения остаются около десятков тысяч клиентов. По информации энергетиков, быстро переключить людей и критические объекты на другие подстанции не смогли, ведь они также повреждены или разрушены в результате российских ударов. Там, где это позволяют технические условия, важные объекты работают от генераторов.

Для помощи привлекли дополнительные ремонтные бригады из разных районов области, а также специалистов других предприятий, которые помогают ускорить восстановление.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас Одесса находится в режиме стабилизационных отключений, которые не всегда совпадают с почасовыми планами. Продолжительность пауз в электроснабжении напрямую зависит от устойчивости системы в режиме реального времени. На объектах круглосуточно работают ремонтники, а переход к четким графикам станет возможным сразу после завершения критических восстановительных работ и стабилизации нагрузки.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 23 февраля враг повторно ударил по объекту генерации света. Это уже четвертый обстрел этой подстанции с начала полномасштабной войны. Повреждения серьезные, поэтому на восстановление потребуется время.

Также мы писали, в ночь на 21 февраля энергетическая инфраструктура Одессы снова оказалась под ударом РФ. В результате вражеского обстрела пострадал объект компании "ДТЭК Одесские электросети". По официальной информации энергетиков, зафиксированы значительные повреждения оборудования, а отдельные конструкции объекта были полностью разрушены.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
