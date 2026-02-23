Світло в Одесі завтра — чи будуть діяти графіки відключень

Нічний парк перемоги в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 24 лютого, ліміти споживання діятимуть по всій Україні, проте Одеська область залишається в епіцентрі складнощів. Через масштабні руйнування енергоінфраструктури стан справ у регіоні різниться. Якщо в районах із меншими пошкодженнями енергетики дотримуються планових розкладів, то в самій Одесі часто доводиться вдаватися до аварійних заходів, аби уникнути колапсу системи при пікових навантаженнях. Найважча ситуація у Київському районі міста.

Зараз технічні потужності мереж Одещини ще не дозволяють запровадити єдиний та прогнозований графік для всієї області. Хоча окремі громади вже забезпечені світлом за розкладом, значна частина регіону все ще залежить від поточної ситуації в мережі. Енергетики закликають людей до ощадливості та радять перевіряти статус свого підключення через офіційні цифрові сервіси чи чат-боти, де інформація є найбільш актуальною. Найскладнішою залишається ситуація в частині Одеського району області, зокрема у Київському районі Одеси. Тимчасово без електропостачання залишаються близько десятки тисяч клієнтів. За інформацією енергетиків, швидко переключити людей і критичні об’єкти на інші підстанції не змогли, адже вони також пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів. Там, де це дозволяють технічні умови, важливі об’єкти працюють від генераторів.

Для допомоги залучили додаткові ремонтні бригади з різних районів області, а також фахівців інших підприємств, які допомагають пришвидшити відновлення.

Наразі Одеса перебуває в режимі стабілізаційних відключень, які не завжди збігаються з погодинними планами. Тривалість пауз у електропостачанні безпосередньо залежить від стійкості системи в режимі реального часу. На об'єктах цілодобово працюють ремонтники, а перехід до чітких графіків стане можливим одразу після завершення критичних відновлювальних робіт та стабілізації навантаження.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у ніч на 23 лютого ворог повторно вдарив по об’єкту генерації світла. Це вже четвертий обстріл цієї підстанції з початку повномасштабної війни. Пошкодження серйозні, тож на відновлення потрібен час.

Також ми писали, у ніч на 21 лютого енергетична інфраструктура Одеси знову опинилася під ударом РФ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав об’єкт компанії "ДТЕК Одеські електромережі". За офіційною інформацією енергетиків, зафіксовано значні пошкодження обладнання, а окремі конструкції об'єкта було повністю зруйновано.