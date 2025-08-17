Що відомо про відключення світла в Одесі: 18 серпня

Графіки світла в Одесі на завтра — де перевірити адресу
Енергетики продовжують відновлювати об’єкти, які зазнали пошкоджень внаслідок російських обстрілів. Наразі система збалансована, тому завтра, 18 серпня, планових обмежень в Одесі та області не передбачено, тож погодинних відключень світла не буде.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, на Одещині енергетики ДТЕК зафіксували 125 випадків пошкодження енергооб’єктів. Також ми писа ли, щ о Кабмін виділив кошти на придбання дров, вугілля або торфу для домогосподарств на прифронтових землях.
