Графики света в Одессе на завтра — где проверить адрес

Дата публикации 17 августа 2025 20:28
Что известно об отключении света в Одессе: 18 августа
Улица в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетики продолжают восстанавливать объекты, которые получили повреждения в результате российских обстрелов. Сейчас система сбалансирована, поэтому завтра, 18 августа, плановых ограничений в Одессе и области не предусмотрено, поэтому почасовых отключений света не будет.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в  в Одесской области энергетики ДТЭК зафиксировали 125 случаев повреждения энергообъектов. Также мы писали , что Кабмин выделил средства на приобретение дров, угля или торфа для домохозяйств на прифронтовых землях..

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
