Головна Одеса За пів року 125 об'єктів — що руйнує електромережі Одещини

За пів року 125 об'єктів — що руйнує електромережі Одещини

Дата публікації: 16 серпня 2025 11:05
На Одещині пошкоджено 125 енергооб'єктів ДТЕК за 6 місяців
Пошкоджена опора ЛЕП. Фото ілюстративне: РБК-Україна

За 6 місяців 2025 року енергетики ДТЕК зафіксували 125 випадків пошкодження енергооб’єктів на Одещині. Усі вони сталися через недотримання людьми правил електробезпеки.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

Пошкоджені об'єкти

Більшість із 125 пошкоджених об'єктів енергосистеми у 2025 році — збиті опори та пошкоджені кабелі. Слід зазначити, що такі аварії становлять реальну загрозу життю людей та можуть призвести до відключення світла для сотень клієнтів.

Найчастіше аварії трапляються під час вантажних чи сільськогосподарських робіт біля ліній електропередачі.

Як уникнути небезпеки

Щоб уникнути небезпеки та аварії на лінії електропередач, у ДТЕК рекомендують дотримуватися таких правил:

  • не працюйте в охоронній зоні ЛЕП;
  • не наближайтеся технікою до проводів;
  • якщо техніка зачепила провід — залишайтеся в кабіні, поки лінію не знеструмлять;
  • у разі пожежі вистрибуйте, не торкаючись кузова, та відходьте "гусячим кроком" на 8–10 метрів.

"Просимо вас бути уважними, берегти себе та дотримуватися правил електробезпеки", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

None - фото 1
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот поста ДТЕК у соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, хто сьогодні в Одесі залишився без світла. А також про актуальні тарифи на електроенергію.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
