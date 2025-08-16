Отключение света в Одессе - адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Отключение света в Одессе — кому приготовиться
Сегодня, 16 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому тысячи горожан останутся без электричества до вечера. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Центральный РЭС:
- Вадатурского А., 79-131,
- Гранатная, 1-16б,
- Греческая, 23-40,
- Дальницкая, 1-5, 53, 53/корп.1, 53/корп.5;
- Европейская, 18-31/33;
- Караванского Святослава, 33,
- Мясоедовская, 11,17,21,23,25;
- Михайленко Анны, 18-51,
- Михайловская, 17,
- Прибика Йозефа, 7-28Б,
- Ришельевская, 12,14;
- Среднефонтанская, 27, 27а, 57, 59, 61, 63;
- Степная, 17, 17в, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 42/корп.15;
- Столярского, 4-Г,
- Строкатой Нины, 35,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- Хмельницкого Богдана, 3,
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35;
- переулок Красный, 4, 6, 8, 8/10;
- переулок Луценко Ивана, 25,27;
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Среднефонтанский, 19-27а,
- просп. Украинки Леси, 6/1, 16/3, 16/КОРП.1, 16/КОРП.2, 16/КОРП.4.
Работы до 19:00-20:00.
Северный РЭС:
- Каменяров, 112-124А, 295-305;
- Республиканская, 226-343а;
- дорога Хаджибейская, 407-515.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
