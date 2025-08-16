Отключение света в Одессе - адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 16 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому тысячи горожан останутся без электричества до вечера. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Центральный РЭС:

Вадатурского А., 79-131,

Гранатная, 1-16б,

Греческая, 23-40,

Дальницкая, 1-5, 53, 53/корп.1, 53/корп.5;

Европейская, 18-31/33;

Караванского Святослава, 33,

Мясоедовская, 11,17,21,23,25;

Михайленко Анны, 18-51,

Михайловская, 17,

Прибика Йозефа, 7-28Б,

Ришельевская, 12,14;

Среднефонтанская, 27, 27а, 57, 59, 61, 63;

Степная, 17, 17в, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 42/корп.15;

Столярского, 4-Г,

Строкатой Нины, 35,

Фунтового Ивана, 42-54,

Хмельницкого Богдана, 3,

переулок Гранатный, 2-8/корп.1,

переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35;

переулок Красный, 4, 6, 8, 8/10;

переулок Луценко Ивана, 25,27;

переулок Малиновский, 7,

переулок Среднефонтанский, 19-27а,

просп. Украинки Леси, 6/1, 16/3, 16/КОРП.1, 16/КОРП.2, 16/КОРП.4.

Работы до 19:00-20:00.

Северный РЭС:

Каменяров, 112-124А, 295-305;

Республиканская, 226-343а;

дорога Хаджибейская, 407-515.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе в Одессе. А также о том, какой сейчас тариф на содержание домов в нашем городе.