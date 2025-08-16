Видео
Україна
Отключение света в Одессе — кому приготовиться

Отключение света в Одессе — кому приготовиться

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 09:55
Отключение света в Одессе - адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 16 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому тысячи горожан останутся без электричества до вечера. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Центральный РЭС:

  • Вадатурского А., 79-131,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Греческая, 23-40,
  • Дальницкая, 1-5, 53, 53/корп.1, 53/корп.5;
  • Европейская, 18-31/33;
  • Караванского Святослава, 33,
  • Мясоедовская, 11,17,21,23,25;
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Михайловская, 17,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • Ришельевская, 12,14;
  • Среднефонтанская, 27, 27а, 57, 59, 61, 63;
  • Степная, 17, 17в, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 42/корп.15;
  • Столярского, 4-Г,
  • Строкатой Нины, 35,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • Хмельницкого Богдана, 3,
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35;
  • переулок Красный, 4, 6, 8, 8/10;
  • переулок Луценко Ивана, 25,27;
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Среднефонтанский, 19-27а,
  • просп. Украинки Леси, 6/1, 16/3, 16/КОРП.1, 16/КОРП.2, 16/КОРП.4.

Работы до 19:00-20:00.

Северный РЭС:

  • Каменяров, 112-124А, 295-305;
  • Республиканская, 226-343а;
  • дорога Хаджибейская, 407-515.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе в Одессе. А также о том, какой сейчас тариф на содержание домов в нашем городе.

коммунальные услуги Одесса электроснабжение Новости Одессы отключения света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
