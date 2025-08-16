Відключення світла в Одесі - адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 16 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому тисячі містян залишаться без електрики до вечора. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

У кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

Вадатурського О., 79-131,

Гранатна, 1-16б,

Грецька, 23-40,

Дальницька, 1-5, 53, 53/корп.1, 53/корп.5;

Європейська, 18-31/33;

Караванського Святослава, 33,

М’ясоїдівська, 11,17,21,23,25;

Михайленко Ганни, 18-51,

Михайлівська, 17,

Прибіка Йозефа, 7-28Б,

Рішельєвська, 12,14;

Середньофонтанська, 27, 27а, 57, 59, 61, 63;

Степова, 17, 17в, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 42/корп.15;

Столярського, 4-Г,

Строкатої Ніни, 35,

Фунтового Івана, 42-54,

Хмельницького Богдана, 3,

пров. Гранатний, 2-8/корп.1,

пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35;

пров. Красний, 4, 6, 8, 8/10;

пров. Луценка Івана, 25,27;

пров. Малиновський, 7,

пров. Середньофонтанський, 19-27а,

просп. Українки Лесі, 6/1, 16/3, 16/КОРП.1, 16/КОРП.2, 16/КОРП.4.

Роботи до 19:00-20:00.

Північний РЕМ:

Каменярів, 112-124А, 295-305;

Республіканська, 226-343а;

дорога Хаджибейська, 407-515.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні в Одесі. А також про те, який наразі тариф на утримання будинків у нашому місті.