Відключення світла в Одесі - адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Відключення світла в Одесі — кому приготуватися
Сьогодні, 16 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому тисячі містян залишаться без електрики до вечора. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
У кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- Вадатурського О., 79-131,
- Гранатна, 1-16б,
- Грецька, 23-40,
- Дальницька, 1-5, 53, 53/корп.1, 53/корп.5;
- Європейська, 18-31/33;
- Караванського Святослава, 33,
- М’ясоїдівська, 11,17,21,23,25;
- Михайленко Ганни, 18-51,
- Михайлівська, 17,
- Прибіка Йозефа, 7-28Б,
- Рішельєвська, 12,14;
- Середньофонтанська, 27, 27а, 57, 59, 61, 63;
- Степова, 17, 17в, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 42/корп.15;
- Столярського, 4-Г,
- Строкатої Ніни, 35,
- Фунтового Івана, 42-54,
- Хмельницького Богдана, 3,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35;
- пров. Красний, 4, 6, 8, 8/10;
- пров. Луценка Івана, 25,27;
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Середньофонтанський, 19-27а,
- просп. Українки Лесі, 6/1, 16/3, 16/КОРП.1, 16/КОРП.2, 16/КОРП.4.
Роботи до 19:00-20:00.
Північний РЕМ:
- Каменярів, 112-124А, 295-305;
- Республіканська, 226-343а;
- дорога Хаджибейська, 407-515.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
