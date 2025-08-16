Відео
Відключення світла в Одесі — кому приготуватися

Відключення світла в Одесі — кому приготуватися

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 09:55
Відключення світла в Одесі - адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 16 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому тисячі містян залишаться без електрики до вечора. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Читайте також:

У кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • Вадатурського О., 79-131,
  • Гранатна, 1-16б,
  • Грецька, 23-40,
  • Дальницька, 1-5, 53, 53/корп.1, 53/корп.5;
  • Європейська, 18-31/33;
  • Караванського Святослава, 33,
  • М’ясоїдівська, 11,17,21,23,25;
  • Михайленко Ганни, 18-51,
  • Михайлівська, 17,
  • Прибіка Йозефа, 7-28Б,
  • Рішельєвська, 12,14;
  • Середньофонтанська, 27, 27а, 57, 59, 61, 63;
  • Степова, 17, 17в, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 42/корп.15;
  • Столярського, 4-Г,
  • Строкатої Ніни, 35,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • Хмельницького Богдана, 3,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35;
  • пров. Красний, 4, 6, 8, 8/10;
  • пров. Луценка Івана, 25,27;
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Середньофонтанський, 19-27а,
  • просп. Українки Лесі, 6/1, 16/3, 16/КОРП.1, 16/КОРП.2, 16/КОРП.4.

Роботи до 19:00-20:00.

Північний РЕМ:

  • Каменярів, 112-124А, 295-305;
  • Республіканська, 226-343а;
  • дорога Хаджибейська, 407-515.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні в Одесі. А також про те, який наразі тариф на утримання будинків у нашому місті.

комунальні послуги Одеса електропостачання Новини Одеси відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
