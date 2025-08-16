Видео
Главная Одесса За полгода 125 объектов — что разрушает электросети Одесчины

За полгода 125 объектов — что разрушает электросети Одесчины

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 11:05
В Одесской области повреждено 125 энергообъектов ДТЭК за 6 месяцев
Поврежденная опора ЛЭП. Фото иллюстративное: РБК-Украина

За 6 месяцев 2025 года энергетики ДТЭК зафиксировали 125 случаев повреждения энергообъектов в Одесской области. Все они произошли из-за несоблюдения людьми правил электробезопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

Поврежденные объекты

Большинство из 125 поврежденных объектов энергосистемы в 2025 году — сбитые опоры и поврежденные кабели. Следует отметить, что такие аварии представляют реальную угрозу жизни людей и могут привести к отключению света для сотен клиентов

Чаще всего аварии случаются во время грузовых или сельскохозяйственных работ возле линий электропередачи.

Как избежать опасности

Чтобы избежать опасности и аварии на линии электропередач, в ДТЭК рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • не работайте в охранной зоне ЛЭП;
  • не приближайтесь техникой к проводам;
  • если техника зацепила провод — оставайтесь в кабине, пока линию не обесточат;
  • в случае пожара выпрыгивайте, не касаясь кузова, и отходите "гусиным шагом" на 8-10 метров.

"Просим вас быть внимательными, беречь себя и соблюдать правила электробезопасности", — говорится в сообщении ДТЭК.

None - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот поста ДТЭК в соцсети

Напомним, недавно мы писали о том, кто сегодня в Одессе остался без света. А также об актуальных тарифах на электроэнергию.

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
