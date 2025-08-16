В Одесской области повреждено 125 энергообъектов ДТЭК за 6 месяцев

Поврежденная опора ЛЭП. Фото иллюстративное: РБК-Украина

За 6 месяцев 2025 года энергетики ДТЭК зафиксировали 125 случаев повреждения энергообъектов в Одесской области. Все они произошли из-за несоблюдения людьми правил электробезопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

Поврежденные объекты

Большинство из 125 поврежденных объектов энергосистемы в 2025 году — сбитые опоры и поврежденные кабели. Следует отметить, что такие аварии представляют реальную угрозу жизни людей и могут привести к отключению света для сотен клиентов

Чаще всего аварии случаются во время грузовых или сельскохозяйственных работ возле линий электропередачи.

Как избежать опасности

Чтобы избежать опасности и аварии на линии электропередач, в ДТЭК рекомендуют придерживаться следующих правил:

не работайте в охранной зоне ЛЭП;

не приближайтесь техникой к проводам;

если техника зацепила провод — оставайтесь в кабине, пока линию не обесточат;

в случае пожара выпрыгивайте, не касаясь кузова, и отходите "гусиным шагом" на 8-10 метров.

"Просим вас быть внимательными, беречь себя и соблюдать правила электробезопасности", — говорится в сообщении ДТЭК.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот поста ДТЭК в соцсети

