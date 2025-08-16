В Одесской области повреждено 125 энергообъектов ДТЭК за 6 месяцев

За полгода 125 объектов — что разрушает электросети Одесчины
За 6 месяцев 2025 года энергетики ДТЭК зафиксировали 125 случаев повреждения энергообъектов в Одесской области. Все они произошли из-за несоблюдения людьми правил электробезопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.
Поврежденные объекты
Большинство из 125 поврежденных объектов энергосистемы в 2025 году — сбитые опоры и поврежденные кабели. Следует отметить, что такие аварии представляют реальную угрозу жизни людей и могут привести к отключению света для сотен клиентов
Чаще всего аварии случаются во время грузовых или сельскохозяйственных работ возле линий электропередачи.
Как избежать опасности
Чтобы избежать опасности и аварии на линии электропередач, в ДТЭК рекомендуют придерживаться следующих правил:
- не работайте в охранной зоне ЛЭП;
- не приближайтесь техникой к проводам;
- если техника зацепила провод — оставайтесь в кабине, пока линию не обесточат;
- в случае пожара выпрыгивайте, не касаясь кузова, и отходите "гусиным шагом" на 8-10 метров.
"Просим вас быть внимательными, беречь себя и соблюдать правила электробезопасности", — говорится в сообщении ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о том, кто сегодня в Одессе остался без света. А также об актуальных тарифах на электроэнергию.
Читайте Новини.LIVE!