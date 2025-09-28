Відео
Головна Одеса Графіки світла в Одесі на завтра — де шукати свою адресу

Графіки світла в Одесі на завтра — де шукати свою адресу

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 20:40
Відключення світла в Одесі 29 вересня — що відомо
Люди гуляють Трасою здоров'я. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фахівці продовжують ремонтувати енергооб’єкти, які постраждали від російських обстрілів. Проте завтра, 29 вересня, в Одесі та області планових відключень світла не прогнозують.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Одесі планують під'єднати нову когенераційну станцію, яка має зробити енергопостачання надійнішим. Також ми писали, що уряд запровадив мораторій на відключення світла та газу боржникам, проте лише для українців, що проживають на прифронтових територіях.  

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
