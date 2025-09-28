Отключение света в Одессе 29 сентября - что известно

Люди гуляют по Трассе здоровья. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Специалисты продолжают ремонтировать энергообъекты, пострадавшие от российских обстрелов. Однако завтра 29 сентября в Одессе и области плановых отключений света не прогнозируют.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Одессе планируют подключить новую когенерационную станцию, которая должна сделать энергоснабжение более надежным. Также мы писали, что правительство ввело мораторий на отключение света и газа должникам, однако только для украинцев, проживающих на прифронтовых территориях.