Графіки світла в Одесі на 7 квітня

Графіки світла в Одесі — за яких умов можливі завтра відключення
Після російських масованих ракетно-дронових атак аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах України тривають щодня. Проте на 7 квітня мешканцям Одеси та області поки не прогнозують погодинних відключень електроенергії для населення.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Як уникнути перевантаження електромереж
Енергетики закликають економити електроенергію, оскільки ситуація може змінитися упродовж доби. Адже цілком ймовірне перевантаження мереж через погіршення погодних умов. Щоб уникнути відключень, мешканцям рекомендують:
- не вмикати одночасно потужні електроприлади
- користуватися енергоощадними лампами
- за можливості зменшити використання електрообігрівачів.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, одесити зможуть відстежувати рух громадського транспорту через мобільний додаток MISTO. Також місцеві депутати проведуть перевірку технічного стану маршруток.
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