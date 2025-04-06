Графіки світла в Одесі на 7 квітня

Вуличний ліхтар в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після російських масованих ракетно-дронових атак аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах України тривають щодня. Проте на 7 квітня мешканцям Одеси та області поки не прогнозують погодинних відключень електроенергії для населення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Як уникнути перевантаження електромереж

Енергетики закликають економити електроенергію, оскільки ситуація може змінитися упродовж доби. Адже цілком ймовірне перевантаження мереж через погіршення погодних умов. Щоб уникнути відключень, мешканцям рекомендують:

не вмикати одночасно потужні електроприлади

користуватися енергоощадними лампами

за можливості зменшити використання електрообігрівачів.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, одесити зможуть відстежувати рух громадського транспорту через мобільний додаток MISTO. Також місцеві депутати проведуть перевірку технічного стану маршруток.