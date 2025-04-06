Графики света в Одессе на 7 апреля

Графики света в Одессе — при каких условиях возможны отключения
После российских массированных ракетно-дронных атак аварийно-восстановительные работы на энергообъектах Украины продолжаются ежедневно. Однако на 7 апреля жителям Одессы и области пока не прогнозируют почасовых отключений электроэнергии для населения.
Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.
Как избежать перегрузки электросетей
Энергетики призывают экономить электроэнергию, поскольку ситуация может измениться в течение суток. Ведь вполне вероятна перегрузка сетей из-за ухудшения погодных условий. Чтобы избежать отключений, жителям рекомендуют:
- не включать одновременно мощные электроприборы
- пользоваться энергосберегающими лампами
- по возможности уменьшить использование электрообогревателей.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время возобновления подачи света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, одесситы смогут отслеживать движение общественного транспорта через мобильное приложение MISTO. Также местные депутаты проведут проверку технического состояния маршруток.
Читайте Новини.LIVE!