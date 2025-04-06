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Графики света в Одессе — при каких условиях возможны отключения

6 апреля 2025 20:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики света в Одессе на 7 апреля
Уличный фонарь в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

После российских массированных ракетно-дронных атак аварийно-восстановительные работы на энергообъектах Украины продолжаются ежедневно. Однако на 7 апреля жителям Одессы и области пока не прогнозируют почасовых отключений электроэнергии для населения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Как избежать перегрузки электросетей

Энергетики призывают экономить электроэнергию, поскольку ситуация может измениться в течение суток. Ведь вполне вероятна перегрузка сетей из-за ухудшения погодных условий. Чтобы избежать отключений, жителям рекомендуют:

  • не включать одновременно мощные электроприборы
  • пользоваться энергосберегающими лампами
  • по возможности уменьшить использование электрообогревателей.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время возобновления подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, одесситы смогут отслеживать движение общественного транспорта через мобильное приложение MISTO. Также местные депутаты проведут проверку технического состояния маршруток.

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