Графіки відключень світла на завтра в Одесі

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація в енергосистемі ще залишається нестабільною. Однак завтра, 24 квітня, в обласному центрі вводити обмеження подачі світла поки не планують, однак ситуація може змінюватися.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії зросло

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 23 квітня, його рівень був на 3,9% вищим, ніж попереднього дня — у вівторок.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електрики у квітні. А також про берегоукріплення в Аркадії.