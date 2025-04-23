Графіки відключень світла на завтра в Одесі

Графіки в Одесі на завтра — коли буде світло
Ситуація в енергосистемі ще залишається нестабільною. Однак завтра, 24 квітня, в обласному центрі вводити обмеження подачі світла поки не планують, однак ситуація може змінюватися.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання електроенергії зросло
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 23 квітня, його рівень був на 3,9% вищим, ніж попереднього дня — у вівторок.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електрики у квітні. А також про берегоукріплення в Аркадії.
Читайте Новини.LIVE!